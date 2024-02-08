Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mersin Valisi'ni ziyaret etti

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.

Valiliğin açıklamasına göre, Yılmaz, valilik makamında Pehlivan ile görüştü.

Burada, bakanlık bünyesinde yapılan çalışmalar, eğitim öğretim faaliyetleri hakkında değerlendirmede ve bilgi alışverişinde bulunuldu.

Yılmaz'a ziyarette, Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş eşlik etti.???????