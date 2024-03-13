Üye Girişi
Haberler

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu: Yeni Mesleki Eğitim Politikası Ahilik ve Fütüvvet Derslerini İçerecek

Güncelleme:

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, yeni bir mesleki eğitim politikası çıkacağını ve bu politika kapsamında Ahilik ve fütüvvet derslerinin seçmeli ders haline getirileceğini açıkladı. Şamlıoğlu, Ahilik kültürünün iş ahlakı ve ticaretin merkezindeki önemine vurgu yaparak, müfredat yaklaşımlarının bu değerleri hayata geçireceğini belirtti.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, "Yeni bir mesleki eğitim politikası çıkacak. Bunda Ahilik ve fütüvvet derslerini seçmeli ders haline getirdik, program içinde Ahiliği anlatacağız." dedi.

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara'yı ziyaretinde konuşan Şamlıoğlu, geçen kasım ayından itibaren il programlarına ağırlık verdiklerini söyledi.

İl programlarında eğitim yöneticileri, valiler, aynı zamanda iş dünyasıyla ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldiklerini belirten Şamlıoğlu, "Hem bakanlık politikalarını birinci dereceden alanda görmüş oluyoruz hem de kendi yaklaşımlarını paylaşmış oluyorlar. Kurulan bu ilişkiyle talepleri de alanda kendimiz görmüş oluyoruz. Bizim açımızdan verimli oluyor. Bakanımız müsteşarken de aynı formasyonla çalışılıyordu." diye konuştu.

Vali Buhara ise yapılan çalışmalara ve gayretlere şahit olduklarını, merkez ile taşranın birbirini anlaması ve belirlenen politikaların doğru şekilde yerine getirilmesi için birlik beraberliğin ve dayanışmanın önemli olduğunu dile getirdi.

Ardından Şamlıoğlu, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki yönetici ve okul müdürleriyle bir araya geldi.

Daha sonra AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal'ı ziyaret eden Şamlıoğlu, burada partililerle buluştu.

Şamlıoğlu, Kırşehir'de mesleki eğitim zirvesi, usta, çırak buluşmaları yapacaklarını söyledi.

Mesleki eğitim alanında büyük fedakarlıklarla çalıştıklarını ancak arzu edilen seviyeye ulaşamadıklarını vurgulayan Şamlıoğlu, şunları kaydetti:

"Yeni bir mesleki eğitim politikası çıkacak. Bunda Ahilik ve fütüvvet derslerini seçmeli ders haline getirdik, program içinde Ahiliği anlatacağız. İş ahlakı olmadan, Ahilik kültürü olmadan hiçbir şey olmuyor. Ne kadar güçlü sanayi yapıları oluştursanız da markalaşma sürecinin merkezinde iş ahlakı oluyor, o da işte 11. yüzyıldan bu yana taşıdığımız Ahilik kültürüdür. Helal 2 liranın haram 3 liradan daha büyük olduğunu, bereketin ve merhametin ticaretin merkezinde ne kadar kıymetli olduğunun yeniden anlaşılacağı müfredat yaklaşımlarını hayata geçireceğiz."

Kaynak: AA / Güncel

Kemal Şamlıoğlu Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi Mahmudiye adayı Muzaffer Kaplan kimdir? 2024 Saadet Partisi Eskişehir Mahmudiye belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi İnönü adayı Yücel İpek kimdir? 2024 Saadet Partisi Eskişehir İnönü belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Han adayı Sezer Özçesoy kimdir? 2024 Saadet Partisi Eskişehir Han belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Günyüzü adayı Metin Kilit kimdir? 2024 Saadet Partisi Eskişehir Günyüzü belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Çifteler adayı Hamdi Tabanlı kimdir? 2024 Saadet Partisi Eskişehir Çifteler belediye başkan adayı kim oldu? Barış Bilge kimdir? İYİ Parti Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkan adayı Barış Bilge kimdir? Saadet Partisi Beylikova adayı Muhammet Serdar Akbıyık kimdir? 2024 Saadet Partisi Eskişehir Beylikova belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Alpu adayı Ali Ulvi Büyükkıdan kimdir? 2024 Saadet Partisi Eskişehir Alpu belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Yakutiye adayı Yusuf Kolikısa kimdir? 2024 Saadet Partisi Erzurum Yakutiye belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Uzundere adayı Mehmet Aldemir kimdir? 2024 Saadet Partisi Erzurum Uzundere belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Tortum adayı Fuat Demirci kimdir? 2024 Saadet Partisi Erzurum Tortum belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Tekman adayı Abidin Köşe kimdir? 2024 Saadet Partisi Erzurum Tekman belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Şenkaya adayı Bedirhan Coşkun kimdir? 2024 Saadet Partisi Erzurum Şenkaya belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Pazaryolu adayı Nuri Coruh kimdir? 2024 Saadet Partisi Erzurum Pazaryolu belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Pasinler adayı Vasfi Cahit Tohumcu kimdir? 2024 Saadet Partisi Erzurum Pasinler belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title