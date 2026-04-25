MEB Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz görevden alındı, yerine Cihad Demirli atandı

Güncelleme:
RESMİ Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz görevden alındı, yerine Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Cihad Demirli atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre bakanlıklarda ve üst düzey kamu kurumlarında atama ve görevden alımlar gerçekleşti. Yapılan atama ve görevden alımlar şu şekilde;

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcılığın Tarık Tanguroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığına Fatih Enes Bot, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığına Ömer Faruk Öztürk, Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcılığına İbrahim Oğuzhan Yıldırım atandı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDA ATAMALAR

Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, görevden alınırken, Bakan Yardımcılığına Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Cihad Demirli, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına, Cem Gençoğlu, Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliğine, Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu, Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne Emre Topoğlu, Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliğine Hatice Çelik atandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında iki gözaltı daha

Gülistan Doku soruşturmasında yeni gözaltılar
Haberler.com
500

'Yılan kamera' ile rezalet! Duvarı delip komşusunu ve 3 kızını izledi

"Yılan kamera" ile rezalet! Duvarı delip komşusunu ve 3 kızını izledi
9 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli'nin annesinin ifadesi ortaya çıktı

Annesinin ifadesi ortaya çıktı! Hakkındaki iddialara böyle yanıt verdi
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, İslamabad'a gidiyor

Her fırsatta ABD'ye resti çeken İran'dan beklenmedik adım
Nisan’da kış geri döndü: Kars beyaza büründü

Bu görüntüler serhat şehrimizden! Kent bir anda bembeyaz oldu

'Yılan kamera' ile rezalet! Duvarı delip komşusunu ve 3 kızını izledi

"Yılan kamera" ile rezalet! Duvarı delip komşusunu ve 3 kızını izledi
Gaziantep'ten sonra ikinci 'mehter' tartışması Denizli'de yaşandı

Bir mehter krizi daha! Okul yönetiminin yaptığına tepkiler yükseliyor
Bursa'da Yüsra'nın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 15 doktor için soruşturma izni verildi

Yüsra'nın ölümünde 15 doktora kötü haber! Aralarında profesör de var