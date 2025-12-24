Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun Çalışma Süresi İki Ay Uzatıldı.

(TBMM) - Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun görev süresi, 31 Aralık 2025 tarihinden itibaren iki ay süreyle uzatıldı. Gazetecilerin soruları üzerine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bütün meseleyi çözecek olan komisyon değil. SDG'nin silah bırakmasını komisyon nasıl sağlayacak?" ifadelerini kullandı. Kurtulmuş, süreçle ilgili planlanan yasal düzenlemeye ilişkin, "Bu çerçeve yasanın bir müstakil yasa olması lazım ve geçici, bu durumla ilgili olması lazım. Tabii ki bunun teknik detayı Meclis'te, Genel Kurul'da görüşülecek" dedi.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında bugün 20'nci toplantısını yaptı. Toplantıda iki akademisyenin tutanaklarla ilgili analizlerde bulundukları sunumlarının ardından, komisyon üyeleri söz alarak görüşlerini dile getirdi. Toplantının sonunda Numan Kurtulmuş, komisyonun görev süresinin uzatılmasına ilişkin oylama yaptı. Toplantıda oy birliğiyle komisyonun görev süresi 31 Aralık 2025 tarihinden itibaren iki ay süreyle uzatıldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, oylamanın ardından komisyon üyeleriyle ve toplantıya davet edilen akademisyenlerle selamlaştıktan sonra gazetecilerin bulunduğu bölüme gelerek tokalaştı ve soruları yanıtladı.

Komisyonun hazırlayacağı ortak rapora ilişkin, "Burada da ifade edeyim, mümkün olan en üst mutabakat olan bir metin çıksın" diyen Kurtulmuş, bütün siyasi partilerin sundukları raporlarda siyasi tutum belgelerinin ortaya çıktığını söyledi. Kurtulmuş, "Bütün partilerin bu konuyla ilgili raporlarının hepsini biliyorum, yıllar içerisinde. Şimdi onları güncellediler. Şimdi bu sundukları raporları da nihai raporun eki olarak vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Ekim ayında bitirecektim ama olmadı"

"Bir takvim öngörünüz var mı?" sorusuna Kurtulmuş, komisyonun çalışma süresinin iki ay uzatıldığını belirterek, "Ocak ayında bitirmek… Bana kalsa ben ekim ayında bitirecektim ama olmadı" dedi. Kurtulmuş, komisyonun ihtiyaç halinde toplanacağını söyledi.

Bir gazetecinin "Toplantıda kamuoyunda destek yüksek dediniz ama insanlar toplantılardan bir şey çıkmıyormuş algısına kapıldı" sözleri üzerine Numan Kurtulmuş, "Bütün meseleyi çözecek olan komisyon değil. SDG'nin silah bırakmasını komisyon nasıl sağlayacak?" ifadelerini kullandı.

Numan Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti:

"Görünür yer burası olduğu için.. Şimdiye kadarki bütün süreçleri biliyoruz. Rahmetli Özal'ın, Demirel'in, Erbakan'ın, geçmiş dönemlerde, hatta AK Parti'nin 2013 meselesinde süreç hiçbir zaman bu seviyeye gelmedi, yani Meclis'te siyasetin bütünüyle vaziyet ettiği bir ortama gelmedi. O bakımdan önemli. Komisyonda tekraren söylenmiş olsa da hepsinin faydası var."

"AK Parti'nin raporunda 'PKK'nın dağılmasının tespiti ve teyidi vurgusu' vardı. Bu çerçevede yeniden MİT Başkanı veya ilgili bakanların sunumu olur mu?" sorusuna Kurtulmuş, "Bakalım, duruma göre... Terör örgütü kendisini feshetmiştir kararını verecek olan yer burası değil" karşılığını verdi.

"Ama siz yasal düzenlemeler önereceksiniz" sözleri üzerine Kurtulmuş, "Bakalım, onlar daha ham fikirler" dedi. Kurtulmuş, "Tabii ki bir yasal öneride bulunulacak, çerçeve olacak. Bu çerçeve yasanın bir müstakil yasa olması lazım ve geçici, bu durumla ilgili olması lazım. Tabii ki bunun teknik detayı Meclis'te, Genel Kurul'da görüşülecek" ifadelerini kullandı.