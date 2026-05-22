Kırıkkale'de 'Aile ve Nüfus On Yılı Vizyonu' tanıtıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 'Aile ve Nüfus On Yılı Vizyonu' kapsamında başlatılan 'Milli Aile Haftası', Kırıkkale'de düzenlenen etkinlikle başladı. Hafta boyunca aile ziyaretleri, kamu spotu gösterimi ve bayram sofraları gibi faaliyetler yapılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Aile ve Nüfus On Yılı Vizyonu" kapsamında düzenlenecek "Milli Aile Haftası", Kırıkkale'de resmi açılış programıyla başladı.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, il protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının vizyonu doğrultusunda hafta boyunca işlenecek ana temaların paylaşıldığı programda, bakanlık bünyesinde hazırlanan "Aile ve Nüfus On Yılı Kamu Spotu " ile "Vizyon Tanıtım Filmi"nin gösterimi yapıldı.

Kırıkkale'de de hafta kapsamında, Kurban Bayramı'nın manevi iklimiyle bütünleşecek şekilde çeşitli faaliyetler düzenlenecek.

Bakanlık tarafından hazırlanan kamu spotları, görsel ve işitsel materyaller ile dijital içerikler, il genelindeki tüm kurumlarda ve açık hava mecralarında yayınlanarak en üst düzeyde görünürlük sağlanacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü idari kadrosu tarafından çocuk evleri, ÇES gibi 7 gün 24 saat hizmet veren kuruluşlar başta olmak üzere ilde ikamet eden özel gereksinimli aileler, şehit yakınları, gaziler, koruyucu ailelere ziyaretler gerçekleştirilecek. Ziyaretlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Aile ve Nüfus Vizyonu" aktarılacak, bakanlık bünyesinde yürütülen aile danışmanlığı, evlilik öncesi eğitim, ALO 183 ve Sosyal Yardım Hizmetleri gibi çalışmalar tanıtılacak.

Yine il müdürlüğü koordinesinde, kuşaklararası bağı güçlendirmek amacıyla geleneksel bayram sofraları kurulacak.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen
