Milletvekili Zeki Korkutata Solhan'da Temaslarda Bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata, Solhan ilçesinde ilçe yönetimi, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelerek ilçenin sorunlarını dinledi ve talepleri aldı.

Ak Parti Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata, Solhan ilçesinde temaslar gerçekleştirdi.

Solhan'da AK Parti ilçe yönetimi, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelen Korkutata, ilçenin sorunlarıyla ilgili bilgi aldı, talepleri dinledi.

Korkutata'ya ziyaretinde, Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven, İl Genel Meclis Başkanı Nihat Doğu, AK Parti İlçe Başkanı Ziya Ataş da eşlik etti.

Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel
Aziz Yıldırım Hamdi Akın'a fena patladı: Otur sen lan

Aziz Yıldırım'ın çıldırdığı anlar: Otur sen lan
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma ihracatı: 48 adet KAAN için imzalar atıldı

Türkiye için tarihi anlaşma! İmzalar atıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.