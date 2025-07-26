Milletvekili Zeki Korkutata Solhan'da Temaslarda Bulundu

Ak Parti Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata, Solhan ilçesinde temaslar gerçekleştirdi.

Solhan'da AK Parti ilçe yönetimi, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelen Korkutata, ilçenin sorunlarıyla ilgili bilgi aldı, talepleri dinledi.

Korkutata'ya ziyaretinde, Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven, İl Genel Meclis Başkanı Nihat Doğu, AK Parti İlçe Başkanı Ziya Ataş da eşlik etti.