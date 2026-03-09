Haberler

AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy iftar programına katıldı

AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy iftar programına katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, Sumbas ilçesinde düzenlenen iftar programında katılımcılarla bir araya gelip, ramazanın paylaşma ve dayanışma ruhunu vurguladı.

Ak Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, Sumbas ilçesinde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla buluştu.

Gülsoy, İl Genel Meclis Üyesi Türker Alişan tarafından Kızılömerli köyünde düzenlenen iftar programına katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda katılımcılar dua etti.

Sohbet ettiği vatandaşların talep ve görüşlerini dinleyen Gülsoy, ramazanda paylaşma ve dayanışma ruhunun en güzel şekilde yaşandığını belirtti.

Kaynak: AA / Eyyup Yüksel İbicioğlu
Denizli'de 4.1 büyüklüğünde deprem

5.1 ile sarsılan kentte korkutan bir deprem daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Kabe'de hacılar' ilahisi ile dans eden öğrenci Bakan Tekin'e soruldu

"Kabe'de hacılar" ilahisi ile dans eden öğrenci Bakan Tekin'e soruldu
Alman sanayisi 'Japon Modeli'ne geçmeye hazırlanıyor

Avrupa ülkesi sanayide devrim hazırlığında
Demir Kubbe engelleyemedi, Hizbullah füzeleri Tel Aviv ve Beyt Şemeş'e isabet etti

Bu kez İran'dan değil! İsrail'de iki kente birden füze yağdı
Liverpool'da deprem! Alisson Becker, Galatasaray maçında yok

Liverpool'da deprem! Haberi duyanlar "Maçı kazandık" diyor
'Kabe'de hacılar' ilahisi ile dans eden öğrenci Bakan Tekin'e soruldu

"Kabe'de hacılar" ilahisi ile dans eden öğrenci Bakan Tekin'e soruldu
Silivri'de İmamoğlu'nun cezaevi hücresinin örneği sergileniyor

Bu kadarını İmamoğlu bile beklemiyordu
Çapraz VAR çizgisi tartışma yarattı

Evet yanlış görmediniz! Bu çizgiyi yayıncı kuruluş çekti