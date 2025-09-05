Haberler

Milletvekili Muhammed Adak Savur'u Ziyaret Etti

AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Adak, Savur ilçesindeki yöneticilerle bir araya gelerek eğitim projeleri hakkında bilgi aldı ve yerel muhtarlarla görüşerek istişarelerde bulundu.

AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Adak, Savur ilçesini ziyaret etti.

Milletvekili Adak, Savur Kaymakamı Enes Buyuran ve Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi'yi ziyaret etti.

Daha sonra Savur İlçe Milli Eğitim Müdürü Avni Şengül ile görüşen Adak, ilçedeki eğitim çalışmaları ve planlanan projeler hakkında bilgi aldı.

AK Parti Savur İlçe Başkanı Mecit Özel ve parti teşkilatıyla buluşan Adak, bir restoranda, mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Kavak - Güncel
