Milletvekili Canbey, İvrindi-Korucu-Bergama kara yolundaki çalışmaları inceledi

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, İvrindi-Korucu-Bergama kara yolunda devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Canbey, yetkililerden bilgi aldıktan sonra yaptığı açıklamada, bazı kesimlerin olumsuz algı oluşturmaya yönelik söylemlerine rağmen, hizmet siyasetinin kararlılıkla sürdüğünü söyledi.

Bu dönemde yolun 12 kilometrelik kısmını tamamlayarak önemli bir mesafe katedeceklerini belirterek, "İnşallah 2026 yılına geldiğimizde, kalan kısmı da bitirerek hemşehrilerimizin yıllardır beklediği bu yolu tamamen hizmete sunmayı planlıyoruz." dedi.

Canbey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Ak Parti'nin eser ve hizmet siyasetini sahada somut yatırımlarla ortaya koyduğunu dile getirerek, "Ak Parti olarak söz verdiğimiz gibi yolumuz da istikametimiz de milletimize hizmettir. 2026'da tamamlanacak bu yol, bölgemizin ulaşımında yeni bir dönemin kapısını açacak, hemşehrilerimize büyük kolaylık sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Canbey'e Karayolları 14. Bölge Müdürü Umut Akyazı, AK Parti İvrindi İlçe Başkanı Muharrem Akçal, teşkilat mensupları ve belediye meclis üyeleri de eşlik etti.

Kaynak: AA
