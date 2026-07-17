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AK Parti'li Baybatur'dan yaz okulu öğrencilerine dondurma ikramı

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AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, TÜGVA Manisa İl Temsilciliğince düzenlenen Yaz Okulu programını ziyaret ederek öğrencilere dondurma ikram etti. Programda Kur'an-ı Kerim, değerler eğitimi, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler yer aldı. Baybatur, gençliğe yapılan yatırımın önemine vurgu yaparken, TÜGVA İl Başkanı Murat Alataş bu yıl 10 binin üzerinde öğrencinin katıldığını belirtti.

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Manisa İl Temsilciliğince düzenlenen Yaz Okulu programını ziyaret ederek, dondurma ikram etti.

Münire Bayer Ortaokulu'nda gerçekleştirilen programda öğrencilerle bir araya gelen Baybatur, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Baybatur, yaz okullarında Kur'an-ı Kerim, değerler eğitimi ile sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin yer aldığını ifade etti.

Öğrencilerle biraraya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Baybatur, "Burada gördüğümüz tablo gerçekten umut verici. Binlerce evladımız yaz tatilini hem eğlenerek hem de öğrenerek değerlendiriyor. Milli ve manevi değerleri merkeze alan bu çalışmaların her geçen yıl büyümesi hepimizi memnun ediyor. Gençliğe yapılan her yatırım, ülkemizin geleceğine yapılan en kıymetli yatırımdır." dedi.

TÜGVA Manisa İl Başkanı Murat Alataş da yaz okulu programına bu yıl Manisa genelinde 10 bini aşkın öğrencinin katıldığını belirterek, öğrencilerin yaz tatilini eğitim ve sosyal etkinliklerle değerlendirme imkanı bulduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Cengiz Kılınçaslan
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