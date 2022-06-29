Millet İttifakı'nı eleştiren Muharrem İnce: 11 ay bile dayanamazsınız (2)

'NE CUMHUR NE MİLLET TEK YOL MEMLEKET'

İzmir'de ziyaretlerini sürdüren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, akşam saatlerinde Bornova Çamdibi pazar yerinde vatandaş ve esnafla buluştu. Otobüsten vatandaşlara seslenen Muharrem İnce, "Bizim sloganımız belli ne Cumhur ne Millet tek yol Memleket" dedi. Konuşmasında Türkiye'ye sığınan mülteci sayısına dikkat çeken İnce, "Sokaklar mülteci dolu. 5 milyon sokakta geziyor. Bizim vatandaşımız aç. 50-60 milyar dolar bunlara harcıyoruz. Bunu söyleyince beni manşet yaptılar. 'Sen de Selanik'ten geldin, onlar Şam'dan geldi' dediler. Selanik'ten gelenlerle Şam'dan gelenler arasında fark var. Bizim dedelerimiz Selanik'e Anadolu'dan gitti. Benim dedem Selanik'e turist olarak gitmedi. Osmanlı orayı alınca Anadolu'dakileri oraya getirip Türkleştirdi. Orayı kaybedince de geri geldik. Biz gittiğimiz yerden geri geldik. Bu tarih bilmezlere haddini bildiririm ben" diye konuştu.

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, -