Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, 10. Cumhurbaşkanı Sezer ile Görüştü
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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile görüştü.
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile görüştü.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün; 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i, Ankara'daki evinde ziyaret etti.
Görüşmede CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na; CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen eşlik etti.
Kaynak: ANKA / Güncel