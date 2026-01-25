Nurullah Ataç'a Yeniden Bakış: "Günlerin Geri Getirdiği - Nurullah Ataç'ı Yeniden Konumlandırmak" Kitabı Raflarda Yerini Aldı

(ANKARA) - Şair, yazar, çevirmen Milat Bülent Kılıç'ın "Günlerin Geri Getirdiği - Nurullah Ataç'ı Yeniden Konumlandırmak" adlı incelemesi, RavenArt Yayınları tarafından okuyucuya sunuldu.

Kitap, Kılıç'ın, eleştiri kurumunun kurucusu olarak kabul ettiği "Nurullah Ataç'ı yeniden konumlandırmayı" amaçlıyor.

"Günlerin Geri Getirdiği", Ataç'ı donmuş bir figür olarak değil, eleştirisiyle ve yazılarıyla "edebiyatlar" ortamına doğrudan müdahale etmiş bir yazar olarak ele alıyor. Kitap, Ataç'ın yalnızca denemeci ya da dilci kimliğiyle sınırlanmasına itiraz ederken; onun eleştiri tutumunu, edebiyat piyasasıyla ilişkisini, polemiklerini ve gençlerle kurduğu bağı birlikte düşünmeyi öneriyor. Bu yönüyle çalışma, dar anlamda akademik bir inceleme olma iddiası taşımıyor; eleştiriyi canlı, taraflı ve tarihsel bir pratik olarak kavrıyor.

Metnin düşünsel arka planında, Kılıç'ın Türkiye'de maddeci eleştiri geleneğinin kurucusu kabul ettiği Hüseyin Cöntürk'le kurulan entelektüel yakınlık belirleyici yer tutuyor. Kitap, edebiyatı bireysel üretimlerden çok, ilişkiler ağı içinde işleyen kolektif bir pratik olarak ele alıyor.

Günlerin Geri Getirdiği, Nurullah Ataç'ın ölümünden sonra oluşan ve onu ya yücelterek etkisizleştiren ya da basitleştirerek zararsızlaştıran yaklaşımlara karşı, bir yeniden okuma öneriyor. Kitap, "herkesin kendi Ataç'ını yarattığı" bu tarihsel uğrakta, onun mirasını gerçek tarihsel ve eleştirel konumuna yerleştirmeyi hedefliyor.

Kılıç, kitaba yazdığı önsözde Ataç'ın sağlığında yayınlanan ilk kitabının "Günlerin Getirdiği" adını taşıdığına dikkati çekerek, "Bu kitaptan 12 yıl sonra, 1958'de, Ataç'ın dostu, arkadaşı da olan Suut Kemal Yetkin, 'Günlerin Götürdüğü'nü yayımlayacaktı. 'Birinci eleştirme kuşağı'nın bu iki önemli adından sonra, 'ikinci eleştirme kuşağı'nın iki önemli eleştirmeni olan Hüseyin Cöntürk ve Asım Bezirci ise 1962 yılında ortak kitaplarına 'Günlerin Götürdüğü - Getirdiği' adını verecekti" ifadelerini kullandı ve bu sebeple kitabına "Günlerin Geri Getirdiği - Nurullah Ataç'ı Yeniden Konumlandırmak" adını verdiğini belirtti.