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Muğla'da ziraat alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

Muğla'da ziraat alanında çıkan yangın kontrol altına alındı
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Muğla'nın Milas ilçesinde ziraat alanında çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde ziraat alanında çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Karacahisar Mahallesi Bağdamları mevkisindeki ziraat alanından alevlerin yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Ali Ballı
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