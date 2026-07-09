Haberler

Milas'ta tır-traktör çarpışması: 2 ölü

Milas'ta tır-traktör çarpışması: 2 ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Milas ilçesinde tır ile traktörün çarpışması sonucu ağır yaralanan 2 kişi, kaldırıldıkları hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Muğla'nın Milas ilçesinde tır ile traktörün çarpışması sonucu ağır yaralanan 2 kişi, kaldırıldıkları hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Labranda Bulvarı'nda ilçe merkezi istikametinde seyreden 09 AFC 500 plakalı tır ile aynı yönde ilerleyen 48 KR 503 plakalı traktör çarpıştı. Traktör, çarpışmanın şiddetiyle yoldan çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Şevket Olukbaş ile Mehmet Emin Demir, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kırcağız Mahallesi sakinlerinden, şehit jandarma er Tunay Olukbaş'ın ağabeyi olduğu öğrenilen Şevket Olukbaş, Milas Devlet Hastanesi'nde, diğer yaralı Mehmet Emin Demir ise sevk edildiği Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Olukbaş ve Demir'in cenazeleri hastane morguna kaldırılırken, tır sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Volkan Yıldız
Pentagon'un 3 katı büyüklüğünde! Ay Yıldız Karargahı'ndan ilk görüntüler

Pentagon'un 3 katı büyüklüğünde! Gizli karargah ilk kez görüntülendi
CHP'li Süleyman Bülbül: 21 Temmuz'dan sonra 100 milletvekiliyle yeni bir oluşum başlatabiliriz

En yakınlarındaki isim yeni parti için tarih ve vekil sayısı verdi
Maçtan günler sonra ortaya çıktı! Hepsi birden balkon ve sokağa çıkıp sevinmeye başladı

Caddeyi önce çığlıklar sardı, sonra hepsi birden sevinmeye başladı
Dünya liderleri Ankara'ya geldi, belediye başkanı tatile çıktı

Umursamazlığa bak! Dünya Ankara'dayken, belediye başkanı tatile çıktı
Deneme antrenmanlarına çıkıyordu! Tam not alan Emre Mor yeni kulübüne imzayı atıyor

Performansıyla tam not alan Emre Mor yeni kulübüne imzayı atıyor
İsrail basını: Türkiye'nin İsrail'e tehdit oluşturması için F-35'lere ihtiyacı yok

Netanyahu'ya kötü haberi bu kez Trump değil kendi basını verdi
Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın efsanesini savundu: Futbol konuşacak 3 kişiden biri odur

Galatasaraylı efsaneyi savundu: Futbol konuşacak 3 kişiden biri odur
İran'dan NATO Ankara Zirvesi Bildirisi'ne tepki

İran'dan Türkiye'nin de imzaladığı bildiriye sert tepki
Bakan bir daha baktı! Melisa Aslı Pamuk'tan iddialı seçim

Dekoltesine bir bakan bir daha baktı