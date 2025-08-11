Milas'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Milas ilçesindeki Labranda Antik Kenti yakınlarında çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek soğutma çalışmalarına başladı.

Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Türbe mevkisi Labranda Antik Kenti yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Volkan Yıldız - Güncel
Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye transfer önerisi! İsim verdi

Fenerbahçe'ye transfer önerisi! 2 tane bomba isim verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çanakkale'den vahim görüntüler! Boğaz griye döndü, onlarca kişi denizden tahliye edildi

Her yer griye döndü, onlarca kişi denizden tahliye edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.