Üye Girişi
Haberler

Milas'ta çıkan kavgada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Milas ilçesinde iki kişi arasında çıkan kavgada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.

İlçedeki bir alışveriş merkezinde M.K. ve Ümit Özlü (49) arasında belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.K. sopa ile Ümit Özlü'nün kafasına vurdu. Darbe alan Özlü, aldığı darbeyle ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Özlü, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Özlü, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Ümit Özlü Muğla Olay Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Erol Serin kimdir? İYİ Parti Karabük Eskipazar Belediye Başkan adayı Erol Serin kimdir? Hakan Peker kimdir? İYİ Parti Karabük Safranbolu Belediye Başkan adayı Hakan Peker kimdir? Hasan Birol Gürel kimdir? İYİ Parti Isparta Yenişarbademli Belediye Başkan adayı Hasan Birol Gürel kimdir? Mehmet Aziz Tuna kimdir? İYİ Parti Isparta Uluborlu Belediye Başkan adayı Mehmet Aziz Tuna kimdir? Osman Akdoğan kimdir? İYİ Parti Isparta Keçiborlu Belediye Başkan adayı Osman Akdoğan kimdir? İbrahim Ethem Erem kimdir? İYİ Parti Isparta Gönen Belediye Başkan adayı İbrahim Ethem Erem kimdir? Mustafa Özmen kimdir? İYİ Parti Isparta Gelendost Belediye Başkan adayı Mustafa Özmen kimdir? Mustafa Kodal kimdir? İYİ Parti Isparta Yalvaç Belediye Başkan adayı Mustafa Kodal kimdir? Cemil Çelik kimdir? İYİ Parti Isparta Şarkikaraağaç Belediye Başkan adayı Cemil Çelik kimdir? Ahmet Ayyıldız kimdir? İYİ Parti Isparta Senirkent Belediye Başkan adayı Ahmet Ayyıldız kimdir? Barış Şevket Aykut kimdir? İYİ Parti Isparta Atabey Belediye Başkan adayı Barış Şevket Aykut kimdir? Mehmet Demirci kimdir? İYİ Parti Isparta Aksu Belediye Başkan adayı Mehmet Demirci kimdir? 26 Mart 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 26 Mart İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 26 Mart Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title