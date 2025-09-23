Milas'ta 160 Bin Balık Yavrusu Denize Bırakıldı

Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen etkinlikte 160 bin balık yavrusu denizle buluşturuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Boğaziçi Mahallesi'nde etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlikte, 150 bin çipura, 10 bin de levrek yavrusu öğrencilerle denize salındı.

Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, yaptığı konuşmada, sucul yaşamın korunması adına, geniş kıyı şeridine sahip Milas'ta balıkçılık ve su ürünleri üretimi için yapılan tüm çalışmaları takdirle karşıladıklarını belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Seyfettin Baydar da 2025'te yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Balıklandırma çalışmalarında kullanılan yavruların, enstitü veya özel sektör tarafından bedelsiz temin edildiğini belirten Baydar, şunları kaydetti:

"Bugün Milas Boğaziçi'nde 150 bin çipura ve 10 bin levrek yavrusunu Boğaziçi İlkokulu öğrencilerimizle denizle buluşturduk. Çocuklarımızla bu etkinliği yapmayı tercih etmemizin başlıca nedeni, onlarda doğa sevgisi ve çevre bilincini geliştirmek. 2025'te 9 lokasyonda toplam 450 bin yavru balık sularımıza bırakıldı. 2024'te 7 lokasyonda 410 bin, 2023'te ise 9 lokasyonda 478 bin 300 yavru salımı gerçekleştirildi"

Milas-Bodrum Su Ürünleri Yetiştiricileri ve Üreticileri Birliğinin balık ekmek ikramının ardından etkinlik sona erdi.