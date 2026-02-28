Albüm: İtalya'da Tramvay Raydan Çıktı: 2 Ölü, 40 Yaralı

MİLANO, 28 Şubat (Xinhua) -- İtalya'nın kuzeyindeki Milano kentinde bir tramvayın raydan çıkması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 40 kişi de yaralandı.

İtalyan haber portalı Corriere della Sera'nın bildirdiğine göre cuma öğleden sonra geç saatlerde 9 numaralı tramvayın raydan çıkıp bir binaya çarpması sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiğini ve yaklaşık 40 kişinin de yaralandığını belirtti. Tanık ifadelerine göre tramvay yüksek hızla seyrediyordu.

Milano Belediye Başkanı Beppe Sala daha sonra yaptığı açıklamayla tramvaydaki bir yolcunun daha hayatını kaybettiğini söyledi. Böylelikle kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Kaynak: Xinhua