Mikserin yola beton dökmesi kamerada
HATAY'ın Samandağ ilçesinde beton mikserinden yola beton döküldüğü anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
HATAY'ın Samandağ ilçesinde beton mikserinden yola beton döküldüğü anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, Samandağ ilçesinde meydana geldi. Beton mikserinden yola beton döküldüğünü fark eden bir vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde, mikserden akan betonun yolun orta şeridine döküldüğü ve sürücünün bir süre bu şekilde ilerlemeye devam ettiği anlar yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı