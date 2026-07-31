Haberler

Mikserin yola beton dökmesi kamerada

Mikserin yola beton dökmesi kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

HATAY'ın Samandağ ilçesinde beton mikserinden yola beton döküldüğü anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde beton mikserinden yola beton döküldüğü anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Samandağ ilçesinde meydana geldi. Beton mikserinden yola beton döküldüğünü fark eden bir vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde, mikserden akan betonun yolun orta şeridine döküldüğü ve sürücünün bir süre bu şekilde ilerlemeye devam ettiği anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Sinem Dedetaş tutuklandı

Sinem Dedetaş için mahkemeden jet hızında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eren Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan ilk bulgu

Eren Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan ilk bulgu
Sebte’de yüzerek sınırı geçmeye çalışan göçmen o anları kaydetti

Ülkeye yüzerek girdiği anları kaydetti! Hem de her saniyesini
Kuşadası’nda bıçaklı kavga: 1 ölü

Vahşice katledildi! Son anları kamerada
Uçakta gencin şımarıklığının bedeli ağır oldu

Uyarıları dinlemedi, şımarıklığının bedeli ağır oldu
Melih Gökçek'in bağışını Yeni Parti iade etti! Yaptıkları açıklama olay

Melih Gökçek'in bağışını iade etti! Verdikleri cevap olay
Eda Ece gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım

Gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım
Annenin kızına müdahalesi kına gecesine damga vurdu

Kına gecesinde çekilen görüntüye bakın: Muhafazakar ailenin...