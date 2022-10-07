Mikrofonu açık unuttular! Belediye Başkanı ve Özhaseki arasında tepki çekecek diyalog: He de geç gitsin
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Kayseri'de Valilik tarafından gerçekleştirilen toplantıda mikrofonunu açık unutan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'ye dönerek, "Bir şey deme, he de geç gitsin" ifadelerini kullandı.
Kayseri turizminin gelişmesi ve potansiyelinin arttırılması noktasında karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı toplantıya mikrofonunu açık unutan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç arasındaki diyalog damga vurdu.
TURİZM İŞLETMECİSİ SIKINTISINI ANLATTI
Toplantıda uzun yıllardır turizm işletmecisi olduğunu ifade eden bir kadın Özhaseki ve Büyükkılıç'a "Geçen sezon özellikle sıkıntıda kaldığımız bir onu var. Hacılar yolu istikametinde bir hava akımı nedeniyle yol kapanıyor ve ister istemez gelen ve dönüş yapan misafirler yolu kullanamıyor ve mağdur oluyorlar. Bu da bizi üzüyor ve elimizden herhangi bir şey gelmiyor. Bununla ilgili ne yapılabilir, nasıl bir çözüm üretilebilir?" şeklinde bir soru yöneltti.
ARALARINDAKİ DİYALOĞU TÜM SALON DUYDU
Kadının konuşmasına devam ettiği esnada Özhaseki, yanında oturan Büyükkılıç'a doğru eğilerek "Hamdi yok dedi. Bir şey deme, bir şey deme" ifadelerini kullandı. Büyükkılıç da Özhaseki'nin bu sözlerine "He de geç gitsin" karşılığını verdi. Mikrofonun açık unutulduğu anlarda ikili arasındaki bu diyalog salondaki herkes tarafından duyuldu.