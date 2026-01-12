Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 13 Ocak 2026 tarihinde eğitime bir gün ara verildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yoğun kar yağışı, buzlanma ve hava muhalefetinden dolayı, 13 Ocak 2026 Salı günü, ilçemiz genelindeki tüm okullarda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel