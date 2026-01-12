Haberler

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde eğitime bir gün ara verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 13 Ocak 2026 tarihinde eğitime bir gün ara verildi.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde, yoğun kar yağışı dolayısıyla eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yoğun kar yağışı, buzlanma ve hava muhalefetinden dolayı, 13 Ocak 2026 Salı günü, ilçemiz genelindeki tüm okullarda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300'den fazla dükkan yandı

Komşu adım adım iç savaşa gidiyor! Yüzlerce dükkanı ateşe verdiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sarri, Guendouzi'nin satılmasına tepki gösterdi: Ondan daha iyisi 80 milyon euro

Guendouzi'nin satılmasına tepki gösterdi: Ondan daha iyisi...
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi

Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?

Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları

Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları
Sarri, Guendouzi'nin satılmasına tepki gösterdi: Ondan daha iyisi 80 milyon euro

Guendouzi'nin satılmasına tepki gösterdi: Ondan daha iyisi...
Otomobilinde, göğsünden tabancayla vurulmuş cesedi bulundu

Otomobile yaklaşıp bakanlar kan donduran manzarayla karşılaştı
Beşiktaş'tan ayrılan Jurasek'in yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'tan ayrılır ayrılmaz yeni takımına imzayı attı