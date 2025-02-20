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Mihalgazi'de Güvenlik Kameraları ile Huzur Sağlanacak

Mihalgazi'de Güvenlik Kameraları ile Huzur Sağlanacak
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Eskişehir'in Mihalgazi Belediyesi, Bozaniç Mahallesi'nde halkın güvenliği için 5 güvenlik kamerası yerleştirdi. Başkan Zeynep Güneş, kamera sistemiyle mahalledeki giriş çıkışların 7/24 takip edileceğini vurguladı.

Eskişehir'in Mihalgazi Belediyesince halkın güvenli ve huzurlu bir ortam içinde yaşaması amacıyla ilçedeki bir mahalleye güvenlik kameraları yerleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Bozaniç Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların talepleri doğrultusunda Belediye Başkanı Zeynep Güneş'in talimatıyla mahalleye 5 güvenlik kamerası takıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Güneş, Bozaniç Mahallesi'nde giriş ve çıkışların 7 gün 24 saat takip edilerek kayıt altına alınacağını ifade etti.

Kamera sistemiyle mahalleye giriş çıkış yapan şüpheli araç ve kişilerin anında tespit edilebileceğine dikkati çeken Güneş, vatandaşların güvenlik kamerası kurulmasından memnun olduklarını belirterek,"Bu bölgeye güvenlik kameralarının takılmasının asayişin sağlanması açısından faydalı olacağını düşünüyoruz. Mahallemize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Atilla Ünal - Güncel
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