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Mihalgazi'de Filistin'e Destek Kermesi Düzenlendi

8 Aralık 2023 09:16 Son Güncelleme: 09:18 Abone Ol

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle Filistin halkına destek için İlçe Müftülüğünce kermes düzenlendi. Kermeste ilçedeki kadınlarının yaptıkları ev yemekleri, tatlı çeşitleri, hamur işleri ve yöresel ürünler satışa sunuldu.