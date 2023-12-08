Mihalgazi'de Filistin'e Destek Kermesi Düzenlendi
Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle Filistin halkına destek için İlçe Müftülüğünce kermes düzenlendi. Kermeste ilçedeki kadınlarının yaptıkları ev yemekleri, tatlı çeşitleri, hamur işleri ve yöresel ürünler satışa sunuldu.
Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle Filistin halkına destek için İlçe Müftülüğünce kermes düzenlendi.
Din görevlileri ve Kur'an kursu öğreticileri tarafından hazırlanan kermes, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.
Elde edilen gelirin Filistin'e gönderileceği kermeste ilçedeki kadınlarının yaptıkları ev yemekleri, tatlı çeşitleri, hamur işleri ve yöresel ürünler satışa sunuldu.