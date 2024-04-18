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Mihalgazi Belediyesi Tarafından Üretilen Turşular Vatandaşlara İkram Edildi

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Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde belediye tarafından üretilen turşular, vatandaşlara pazar yerinde ikram edildi. Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün, turşuların beğenildiğini ve üretimin devam edeceğini açıkladı.

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde belediye tarafından üretilen turşular, vatandaşlara ikram edildi.

İlçede kurulan pazar yerinde belediye bünyesindeki Sakarı Ev Tipi Turşu Fabrikası'nda üretilen turşuların bulunduğu stant açıldı. Stantta vatandaşlar turşulardan tatma fırsatı buldu.

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün, yaptığı açıklamada, vatandaşların ürettikleri turşulardan tadıp beğendiğini belirterek, ilçedeki üretimi sürdüreceklerini bildirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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