Mihalgazi Belediye Başkanı Aleyhine Paylaşım Yapan Şüpheli Tutuklandı

TUTUKLANDI

Eskişehir'in Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e yönelik paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan Mehmet Emin Korkmaz, savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkemede de ifade veren Korkmaz, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "X isimli sosyal paylaşım platformunda 'MEKorkmazTR' rumuzlu sosyal medya kullanıcısının Mihalgazi Belediye Başkanı aleyhine yaptığı paylaşım nedeniyle şüpheli hakkında, Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne şüphelinin yakalanması ve gözaltına alınması talimatı verilmiştir. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan araştırma ve çalışma neticesinde, paylaşımı yapan hesap sahibinin M.E.K. olduğu tespit edilmiş, şüpheli gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca şüpheli şahsın sorgulama işlemleri tamamlanarak Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik suçu kapsamında tutuklanması talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş olup, tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" denildi.