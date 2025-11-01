Haberler

Midyat'taki Trafik Kazasında İkinci Ölüm: Mehmet Salih Eroğlu Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında babasını kaybeden 19 yaşındaki Mehmet Salih Eroğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

MARDİN'in Midyat ilçesinde otomobille 3 tekerlekli motosikletin çarpışması sonucu babası Abdulbaki Eroğlu'nu kaybettiği kazadan 1 ay sonra ölen Mehmet Salih Eroğlu (19), son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, 2 Ekim'de Midyat-Dargeçit yolu Barıştepe Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. 16 RS 058 plakalı otomobil ile 3 tekerlekli motosiklet çarpıştı. Motosikletteki Abdulbaki Eroğlu olay yerinde öldü, oğlu Mehmet Salih Eroğlu ile otomobildeki Ömer Ö. (30), Demet Ö. (28) ve 10 aylık Melih Ö. yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sevk edildiği Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavi gören Mehmet Salih Eroğlu da dün hayatını kaybetti. Eroğlu'nun cezanesi, otopsi işlemlerinin ardından Midyat'a getirilip, Kalo Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
