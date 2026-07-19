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Mardin'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 bebek öldü, 7 yaralı

Mardin'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 bebek öldü, 7 yaralı
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Mardin Midyat'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 bebek hayatını kaybetti, 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

MARDİN'in Midyat ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 bebek öldü, 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Midyat ilçesine bağlı kırsal Sivrice Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil, Beyazsu Mesire alanı yolunda çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Yakup Şen (2), Ş.K. (22), R.Ş. (10), F.Ş. (31) Midyat Devlet Hastanesi'ne, H.A. (14), A.K. (17), E.Ş. (42) ve A.Ş. (8) Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Midyat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Yakup Şen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarıladı. Yakup bebeğin cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Yaralılardan Ş. K.'nin (22) hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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