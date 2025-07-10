Midyat'ta Fesleğen ve Reyhan Dağıtımı

Midyat'ta Fesleğen ve Reyhan Dağıtımı
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Mardin'in Midyat ilçesinde, vatandaşlara fesleğen ve reyhan çiçeği dağıtıldı.

Mardin'in Midyat ilçesinde, vatandaşlara fesleğen ve reyhan çiçeği dağıtıldı.

Midyat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince Tarihi Gümüşçüler Çarşısı ile Recep Tayyip Erdoğan Parkı önünde stant kuruldu.

Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Masum Cengiz ve belediye ekipleri tarafından, vatandaşlara çevre bilinci kazandırmak ve yeşil alan duyarlılığını artırmak amacıyla fesleğen ve reyhan çiçeği ücretsiz olarak dağıtıldı.

Cengiz, bu tür etkinliklerle hem çevreye duyarlılığı artırmak hem de doğayla iç içe bir yaşam kültürünü teşvik etmek istediklerini söyledi.

Vatandaşlar ise fesleğen ve reyhan çiçeğini evlerinde ve bahçelerinde yetiştireceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Selahattin Erol - Güncel
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