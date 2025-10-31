Midyat'ta Trafik Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

Mardin'in Midyat ilçesindeki trafik kazasında yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Midyat-Dargeçit kara yolunun Barıştepe Mahallesi Kavşağı'nda 2 Ekim'de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Mehmet Salih E. (19), tedavi gördüğü Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Mehmet Salih E'nin, aynı kazada hayatını kaybeden Abdulbaki E'nin (60) oğlu olduğu öğrenildi.

Midyat-Dargeçit kara yolunun Barıştepe Mahallesi Kavşağı'nda 2 Ekim'de plakaları ile sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen otomobil ile 3 tekerli kasalı motosiklet çarpışmıştı. Kazada Abdulbaki E. hayatını kaybetmiş, Mehmet Salih E, Ömer Ö. (30), Demet Ö. (28) ile 10 aylık bebek Melih Ö. yaralanmıştı.