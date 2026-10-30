Midyat'ta protokol üyeleri hastanede tedavi gören çocuklara oyuncak hediye etti

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Mardin'in Midyat ilçesinde, çocukların moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla hayata geçirilen "Gülümse Midyat, Umut Çocuklarda Projesi" kapsamında hastanede tedavi gören çocuklara yönelik ziyaret gerçekleştirildi.

Kaymakam Mehmet Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Masum Cengiz, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Baykara, Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Burak Peköz ile polis ve jandarma personeli Midyat Devlet Hastanesi çocuk servisinde tedavi gören çocukları ziyaret etti.

Çocuklarla ilgilenen protokol üyeleri, onlara oyuncak hediye etti.

Hasta çocuklar ve yakınları, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA