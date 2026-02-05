Haberler

Mardin'de park halindeki otomobil yandı
Mardin'in Midyat ilçesinde park halindeyken çıkan yangın sonucu bir otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın, Acırlı Mahallesi'nde meydana geldi ve itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Mardin'in Midyat ilçesinde park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Acırlı Mahallesi'nde dün akşam park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

