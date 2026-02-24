Haberler

Mardin'de 23 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı

Mardin'de 23 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı
Mardin'in Midyat ilçesinde gerçekleştirilen motosiklet denetimlerinde 81 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi, 23 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Mardin'in Midyat ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde 23 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince motosiklet uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamada, 81 motosiklet ve sürücüsü denetlendi, 23 motosiklet sürücüsüne de cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
