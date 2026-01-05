Mardin'de kuyuya düşen köpek kurtarıldı
Mardin'in Midyat ilçesinde Acırlı Mahallesi'ndeki boş bir kuyudan itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan av köpeği, sahibine teslim edildi.
Acırlı Mahallesi'nde bir geri dönüşüm tesisinde yaklaşık 5 metre derinliğindeki boş kuyuya bir köpeğin düştüğü ihbarı üzerine itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekipler, yürütülen çalışmayla köpeği bulunduğu yerden çıkardı.
Kurtarılan ve yara almadığı belirlenen av köpeği, sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel