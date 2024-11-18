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Midyat'ta Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı Yapıldı

Midyat'ta Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı Yapıldı
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Mardin'in Midyat ilçesinde Kaymakam Ömer Faruk Özdemir başkanlığında, kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik stratejilerin değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirildi.

Mardin'in Midyat ilçesinde Kaymakam Ömer Faruk Özdemir başkanlığında "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalar, mevcut stratejiler ve bu kapsamda atılacak adımlar değerlendirildi.

Toplantıya, Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Celal Özgür Öz, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Volkan Şenocak, Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Aysel Alver, Midyat Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Fevzi Çakmak, Midyat Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Abdulcelil Çelik ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA / Selahattin Erol - Güncel
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