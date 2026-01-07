Haberler

Mardin'de firari hükümlü yakalandı

Mardin'in Midyat ilçesinde, hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama' suçlarından hüküm giymişti.

Mardin'in Midyat ilçesinde hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda hakkında "Resmi belgede sahtecilik" ve "Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama" suçlarından 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

