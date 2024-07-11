Midyat'ta çıkan tartışmada ev ateşe verildi, bir kişi hayatını kaybetti

MARDİN'in Midyat ilçesinde oğlu Veysi Bora'nın (40) çıkan tartışmada ateşe verdiği evde geliniyle birlikte yaralanan Atiye Bora (60), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 22 Haziran'da Midyat ilçesine bağlı kırsal Çavuşlu Mahallesi'nde meydana geldi. Veysi Bora, bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada annesi Atiye Bora ve eşi Necla Bora (35) içerideyken, evi ateşe verip, kapıyı kilitledikten sonra kaçtı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Necla Bora evi saran alevlerden balkondan atlayarak kurtulurken, vücudundan yanıklar oluşan Atiye Bora ise ekiplerin kapıyı kırmasıyla çıkarıldı. Atiye ve Necla Bora müdahalelerinin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Necla Bora'nın ayağında ve kolunda kırıklar oluşurken, Atiye Bora ise Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturmada, Veysi Bora'nın İstanbul'a kaçtığı belirlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Bora'nın Avcılar'da bir adreste saklandığı tespit edildi. Adresi yakın takibe alınan Veysi Bora, jandarma ekipleri tarafından 28 Haziran'da düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Bora, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Atiye Bora, tedavi gördüğü Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bugün yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İşlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilecek olan Bora'nın cenazesi, Adana'da toprağa verilecek.