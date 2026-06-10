Midyat Belediye Başkanı Şahin tarihi Anıtlı Mahallesi'ni ziyaret etti

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün açıkladığı "En İyi Turizm Köyleri 2025" listesine giren Midyat'ın tarihi Anıtlı Mahallesi'ne ziyarette bulundu.

Şahin, mahallede yürütülen çalışmaları inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Tarihi Meryem Ana Kilisesi'ni de ziyaret eden Şahin, daha sonra mahalle sakinleriyle bir araya geldi, onlarla sohbet etti.

Şahin, ilçenin turizmini daha da ileri taşımak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Turizmin parlayan yıldızı olan Midyat'ımızı hak ettiği en iyi noktaya taşıyana dek çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.