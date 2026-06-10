Haberler

Midyat Belediye Başkanı Şahin tarihi Anıtlı Mahallesi'ni ziyaret etti

Midyat Belediye Başkanı Şahin tarihi Anıtlı Mahallesi'ni ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, BM Dünya Turizm Örgütü'nün 'En İyi Turizm Köyleri 2025' listesine giren Anıtlı Mahallesi'nde incelemelerde bulundu, tarihi Meryem Ana Kilisesi'ni ziyaret ederek mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün açıkladığı "En İyi Turizm Köyleri 2025" listesine giren Midyat'ın tarihi Anıtlı Mahallesi'ne ziyarette bulundu.

Şahin, mahallede yürütülen çalışmaları inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Tarihi Meryem Ana Kilisesi'ni de ziyaret eden Şahin, daha sonra mahalle sakinleriyle bir araya geldi, onlarla sohbet etti.

Şahin, ilçenin turizmini daha da ileri taşımak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Turizmin parlayan yıldızı olan Midyat'ımızı hak ettiği en iyi noktaya taşıyana dek çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Selahattin Erol
Mustafa Bozbey hakkında 402 yıla kadar hapis istemi

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanına 402 yıl hapis istemi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çocuklarına bu isimleri verenlere 4 çeyrek altın verilecek

Çocuklarına bu isimleri koyanlara 4 çeyrek altın verilecek
Mehmet Şef görünce dayanamadı, Bedri Usta'yı azarladı: Sen burayı MasterChef mi sandın?

Mehmet Şef görünce dayanamadı, Bedri Usta'yı azarladı
Direkte can pazarı! Akıma kapılıp baş aşağı asılı kaldı

Direkte can pazarı! Baş aşağı asılı kaldı
Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı

Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
Yetişkin içerik üreticisi ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim

Tek cümlesiyle ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim
Bir parti için daha mutlak butlan kararı! Kongre iptal edildi

Bir parti için daha mutlak butlan kararı! Kongre iptal edildi
Gaffar Okkan suikastında faillerin dosyası zaman aşımından düştü

Dosyada yeni gelişme: Gaffar Okkan'ın katilleri aramıza dönüyor