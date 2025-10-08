Haberler

Midilli Adası Açıklarında Sığınmacı Botu Faciası

Midilli Adası açıklarında sığınmacıları taşıyan bir botun kayalıklara çarpması sonucunda 4 kişi hayatını kaybetti. Şiddetli rüzgar etkisiyle meydana gelen kazada kurtulan 34 sığınmacı Kara Tepe Kapalı Kontrol Merkezi'ne sevk edildi.

Midilli Adası açıklarında sığınmacıları taşıyan bir botun kayalıklara çarpması sonucu, 4 kişi hayatını kaybetti.

Yunan basınında yer alan haberlerde, şiddetli rüzgarın etkisiyle kayalıklara çarpan bottaki bir erkek, iki kadın ve bir çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Kurtulan 34 sığınmacının Kara Tepe Kapalı Kontrol Merkezi'ne sevk edildikleri belirtilen haberlerde, sığınmacıların tamamının Afrika kökenli olduğu ifade edildi.

Yerel medya kuruluşu Stonisi haber sitesi, sahil güvenlik ekiplerinin bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü, bottaki kişi sayısının daha fazla olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu aktardı.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
