Mide Kanaması Geçiren Hasta Ambulans Helikopterle Hastaneye Kaldırıldı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde mide ağrısı ve bulantısı şikayetiyle hastaneye getirilen Sami Yavuz'un mide kanaması geçirdiği anlaşıldı. Ambulans helikopterle Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde mide kanaması geçirdiği belirlenen hasta ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Mide ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle Seydişehir Devlet Hastanesi'ne getirilen Sami Yavuz'un mide kanaması geçirdiğinin anlaşılması üzerine ambulans helikopter talep edildi.
Yavuz, Eti Alüminyum AŞ'nin bahçesine inen hava ambulansı ile Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel