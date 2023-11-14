İstanbul trafiğinde kadın bisiklet sporcusunu takip ettiği öne sürülen sürücü, seyir halindeyken kendini tatmin etti. O anlar sporcunun arkadaşlarından biri tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Mide bulandıran görüntü! İstanbul trafiğinde seyir halindeki sürücü kendini tatmin etti

İstanbul trafiğinde kaydedilen bir görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İddiaya göre; seyir halindeyken kadın bisiklet sporcusunu takip eden bir sürücü, o anlarda kendini tatmin etti. Sürücünün kendini tatmin ettiği anlar, sporcunun arkadaşlarından biri tarafından anbean kayıt altına alındı.

BAKAN YERLİKAYA'YA ÇAĞRIDA BULUNDULAR

Kısa sürede çok sayıda etkileşim alan görüntüyü paylaşanlar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve emniyet yetkililerini göreve çağırdı. Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

- Ahlaksız insanlar

- İnanılmaz terbiyesizlik

- Bunlar nasıl hareketler? Böyle tiplerin içimizde olması ne kadar korkutucu değil mi?

- Bu nasıl bir rezillik yuh artık

- Şok geçirmekteyim, hayvanlık bu..!