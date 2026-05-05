Yunanistan Başbakanı Miçotakis, BAE Devlet Başkanı Nahyan ile Abu Dabi'de görüştü

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşerek ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve güvenlik konularında ortak bir duruş sergiledi. Görüşmede yapay zeka ve teknoloji alanında işbirliği mutabakatı imzalandı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Abu Dabi'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

Abu Dabi'de Nahyan ve Miçotakis'in yaptığı görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Miçotakis, İran'ın BAE'ye yönelik saldırılarını kınadığını söyleyerek, Yunanistan'ın BAE'ye olan desteğini dile getirdi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, bölgede güvenlik, istikrar ve sürdürülebilir barış sağlayacak diplomatik bir çözüm arayışının gerekliliğini vurguladı.

Görüşme kapsamında, Yunanistan ve BAE arasında yapay zeka ve teknoloji alanında işbirliği mutabakatı imzalandı.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
