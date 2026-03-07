Haberler

ABD'nin Michigan eyaletindeki şiddetli fırtınalarda 4 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
ABD'nin Michigan eyaletinde meydana gelen şiddetli fırtınalar ve kasırgalar sonucunda 4 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı. Eyalet, Acil Durum Operasyon Merkezini devreye soktu.

ABD'nin Michigan eyaletinde şiddetli fırtınalar 4 kişinin ölümüne neden oldu.

Şiddetli fırtınalar ve kayda geçen en az bir kasırga Michigan'da can kaybına yol açtı.

ABD Ulusal Hava Servisi, Union City bölgesi yakınlarında en az bir kasırga oluştuğunu teyit etti.

Eyalette bulunan Union Lake bölgesinde bir kasırga sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı belirtildi.

Cass County bölgesinde ise yetkililer, kasırga sonrası 1 kişinin öldüğünü, birkaç kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Yerel halk, şiddetli kasırgaların ağaç ve ev parçalarını söktüğünü ifade etti.

Vali Gretchen Whitmer, yaptığı açıklamada, eyaletin Acil Durum Operasyon Merkezini faaliyete geçirdiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Irmak Akcan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

