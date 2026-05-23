Albüm: Çin'in Guizhou Eyaletinde Balmumu Boyama Sanatı Yerel Ekonomiye Katkıda Bulunuyor

DANZHAİ, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde yaşayan Miao etnik grubunun nesilden nesile aktarılan el sanatı olan balmumu boyama, 2006 yılında ulusal somut olmayan kültürel miras listesine alındı. Bu halk sanatı zarif renk ve desenleriyle ve zengin kültürel yorumlarıyla öne çıkıyor.

Günümüzde yerel Miao halkı pazar talebini karşılamak için balmumu boyama sanatını ev eşyalarıyla buluşturuyor. Söz konusu ürünlerin satışı yerel halkın en önemli gelir kaynaklarından biri haline geldi.

