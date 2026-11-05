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Miami açıklarında helikopter denize düştü, 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

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ABD Sahil Güvenliği'ne göre Florida'nın Miami kenti yakınlarında Key Biscayne açıklarında dün küçük bir helikopter denize düştü. Kazada helikopterdeki 3 kişiden biri öldü, iki kişi yaralandı; yaralıların durumu kritik ancak stabil, NTSB ve FAA soruşturma başlattı.

ABD'nin Florida eyaletinde helikopterin denize düşmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD Sahil Güvenliği, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Miami yakınlarındaki Key Biscayne açıklarında dün küçük bir helikopterin denize düştüğünü açıkladı.

Kazada helikopterdeki 3 kişiden birinin yaşamını yitirdiği, ikisinin yaralandığı belirtildi.

Miami-Dade Şerif Ofisinden yapılan açıklamada da yaralanan iki kişinin hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının kritik ancak stabil olduğu duyuruldu.

Ön incelemeye göre tekneleri görüntülemek amacıyla havalanan "Robinson R44" tipi helikopter, kalkışından yaklaşık 7 dakika sonra Biscayne Körfezi'ne düştü.

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) ve Federal Havacılık İdaresi (FAA), kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: AA
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