MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp'ten Birlik ve Beraberlik Vurgusu
Milliyetçi Hareket Partisi Van İl Başkanı Salih Güngöralp, ilçe başkanlarıyla bir araya gelerek 'Hayırlı Günler Komşum' ziyaretleri ve birlik mesajları verildi. Güngöralp, Genel Başkan Bahçeli'nin hedeflerine dikkat çekti.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı Salih Güngöralp, partisinin ilçe başkanlarıyla bir araya geldi.
Güngöralp, "Hayırlı Günler Komşum" ziyaretleri kapsamında ilçe başkanlarıyla toplantı gerçekleştirdi.
İl başkanlığında yapılan toplantıda konuşan Güngöralp, birlik ve beraberlik mesajları verdi.
Güngöralp, "Değerli arkadaşlarım, Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda 'Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik' ve 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle 'Hayırlı Günler Komşum', 'Derdin Derdimizdir' ziyaretleri için ilçe başkanlarımızla istişare toplantımızı gerçekleştirdik. Hayırlara vesile olsun." dedi.
Kaynak: AA / Bahar Tanrıtanır - Güncel