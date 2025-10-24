MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp'ten Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı Salih Güngöralp, partisinin ilçe başkanlarıyla bir araya geldi.

Güngöralp, "Hayırlı Günler Komşum" ziyaretleri kapsamında ilçe başkanlarıyla toplantı gerçekleştirdi.

İl başkanlığında yapılan toplantıda konuşan Güngöralp, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Güngöralp, "Değerli arkadaşlarım, Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda 'Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik' ve 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle 'Hayırlı Günler Komşum', 'Derdin Derdimizdir' ziyaretleri için ilçe başkanlarımızla istişare toplantımızı gerçekleştirdik. Hayırlara vesile olsun." dedi.