MHP Van İl Başkanı Güngöralp'ten Esnaf Ziyareti

MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, 'Hayırlı günler komşum' ziyaretleri kapsamında esnafla bir araya gelerek taleplerini dinledi ve sorunlara çözüm arayışlarını ifade etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı Salih Güngöralp, "Hayırlı günler komşum" ziyaretleri kapsamında esnafla bir araya geldi.

Güngöralp ve beraberindekiler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla uygulanan program kapsamında sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, esnaf ve muhtarları ziyaret ediyor.

İş yeri sahipleri ve kent sakinleriyle bir araya gelen Güngöralp, talep ve önerilerini dinliyor.

Güngöralp, kentin dört bir yanına ulaşmaya çalıştıklarını hem esnafın hem de vatandaşların sorunlarına çözüm aradıklarını belirtti.

Programın çok verimli olduğunu dile getiren Güngöralp, "Halkımızın sorunlarını yerinde dinlemek, taleplerini dikkate almak ve çözüm üretmek önceliğimizdir. Esnaf ve vatandaşlarımıza gösterdikleri sıcak ilgi ve misafirperverlik için teşekkür ediyor, kazançlarının hayırlı ve bereketli olmasını diliyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
