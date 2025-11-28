Haberler

MHP Van İl Başkanı Güngöralp, Özalp ve Saray ilçelerinde esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Güncelleme:
MHP Van İl Başkanı Güngöralp, 'Hayırlı günler komşum' ziyaretleri kapsamında Özalp ve Saray ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretler sırasında halkın sorunlarını dinleyerek çözüm arayışında olduklarını belirtti.

Güngöralp ve beraberindekiler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla uygulanan program kapsamında kentin tüm kesimlerine yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

Daha önce sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, esnaf ve muhtarları ziyaret eden Göngüralp, beraberindeki partililerle Özalp ve Saray ilçelerine gitti.

İş yeri sahipleri ve ilçe sakinleriyle bir araya gelen Güngöralp, taleplerini dinledi, dile getirilen sorunları not aldı.

Güngöralp, kentin dört bir yanına ulaşarak insanların dertlerini dinlemeye çalıştıklarını söyledi.

Hem esnafın hem de vatandaşların sorunlarına çözüm aradıklarını ifade eden Güngöralp, "Ziyaretlerimiz çok verimli geçiyor. Halkımızın ve esnaflarımızın sorunlarını yerinde dinlemek, taleplerini dikkate almak ve çözüm üretmek önceliğimizdir. Özalp ve Saraylı esnaf ve vatandaşlarımız bize büyük bir ilgi ve misafirperverlik gösterdi. Hepsine teşekkür ederim. Kazançlı ve bereketli günler diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Bahar Tanrıtanır - Güncel
