MHP Van İl Başkanı Güngöralp ilçe ziyaretlerini sürdürüyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı Salih Güngöralp, "Hayırlı günler komşum" ziyaretleri kapsamında Edremit ilçesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

İş yeri sahipleri ve ilçe sakinleriyle bir araya gelen Güngöralp, talep ve önerilerini dinledi.

Güngöralp, ilçe ziyaretleri kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlara çözüm bulmaya çalıştıklarını söyledi.

Esnaf ve vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirten Güngöralp, şunları kaydetti:

"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatıyla ülke genelinde başlatılan "Hayırlı Günler Komşum, Derdin Derdimizdir" programı kapsamında Edremit ilçemizi esnafımızı ve vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Amacımız vatandaşlarımızın sesine kulak vermek, sorunlarını yerinde tespit ederek çözüm noktasında üzerimize düşeni yapmaktır. Milletimizin her kesimiyle gönül bağı kurmaya onların dertleriyle dertlenmeye devam edeceğiz. İlçe ziyaretlerimizi sürdüreceğiz."

MHP heyetine teşekkür eden ilçe sakinleri ve iş yeri sahipleri, bu tür ziyaretlerden memnun kaldıklarını dile getirdi.