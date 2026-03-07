Haberler

MHP Taşova İlçe Başkanlığınca iftar programı düzenledi

Güncelleme:
Amasya'nın Taşova ilçesinde MHP İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında konuşan MHP İlçe Başkanı Volkan Önal, ramazan ayının önemine vurgu yaptı ve parti anlayışını dile getirdi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde MHP İlçe Başkanlığı tarafından iftar programı gerçekleştirildi.

Belediye düğün salonunda düzenlenen programda konuşan MHP İlçe Başkanı Volkan Önal, ramazan ayının paylaşmanın, dayanışmanın, kardeşliğin ve gönülleri birleştirmenin en güzel vesilesi olduğunu söyledi.

Köklü bir davanın mensupları olduklarına işaret eden Önal, "Vatan sevgisini her şeyin üstünde tutan, milletimizin birlik ve beraberliğini her zaman önceleyen bir anlayışın temsilcileriyiz. Bu anlayışın liderliğini üstlenen, Türk siyasetinde kararlı duruşu ve devlet adamlığıyla örnek olan genel başkanımız Devlet Bahçeli'nin çizdiği istikamette, milletimize, devletimize ve davamıza hizmet etmeyi en büyük şeref kabul ediyoruz." dedi.

İftar programına Taşova Belediye Başkan Yardımcısı Zihni Uysal, Amasya MHP İl Başkanı Mustafa Akgül ile partililer katıldı.???????

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk
